مصيلحى يدعم سلة الاتحاد قبل المغادرة للبطولة العربية بقطر

فوجىء الفريق الاول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى أثناء تجمعهم للسفر الى قطر منذ قليل حيث المشاركة بالبطولة العربية للأنديةرجال رقم ٣٥ بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى لتشجيعهم ودعمهم من أجل بذل كل الجهد والعودة بالبطولة من أجل إسعاد الجماهير

وأكد مصيلحى للاعبين والجهاز الفنى بقيادة المدير الفنى أحمد عمر وفى حضور الكابتن عصام مجاهد رئيس جهاز كرة السلة حازم الرجال أمين الصندوق وعضو مجلس الادارة أن النادى قدم كل الدعم اللوجيستى والمادى من أجل تحقيق هدف الفوز والذى كان أخرهامعسكر صربيا الذى أستمر لمدة أسبوع

ومما لاشك فيه ان زيارة رئيس النادى لفريق السلة كانت لها بالغ الاثر فى تشجيعهم وتحفيزهم خاصة و أنه رئيس البعثة الرسمية

يذكر أن نادى الاتحاد السكندرى يسعى الى تحقيق البطولة رقم ١٤ خاصة وأنه حصل عليها ١٣ مرة خلال مشواره ويعد أكثر نادى مصرىحاصلا على تلك البطولة

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