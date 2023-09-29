الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

توقيع الكشف الطبي على 1843 مواطنًا في قافلة طبية بالمنيا

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

اعلن  الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة  بمحافظة المنيا ، ان فاعليات القافلة الطبية والعلاجية المجانية بقرية بني حسن الأشراف بمركز المنيا ، قامت بتوقيع الكشف الطبى علي  1843  حالة مترددة   وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان .

 

 

 

 

وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات ، وذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة ، لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى اماكنهم ، وتنفيذا للمبادرة الرئاسية التى اطلقها رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) ، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية  اللواء اسامه القاضى  محافظ المنيا، وتحت اشراف الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة 

 

 

 

 

واوضح  وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ان توزيع الحالات شمل ،  317   حالة جراحة ؛ 444 حالة اطفال  ؛  290  باطنة  ؛  73  حالة نساء ؛ 94  حالة اسنان  ؛  عدد   182 حالة جلدية ؛  46  حالة تنظيم أسرة   ؛ 65  حالة رمد ؛  140  حالة أنف وأذن ؛  192 حالة مسالك  بولية ، إلى جانب عمل  92  تحاليل مختلفة ،  8  حالات اشعة سينية ، و كشف مبكر  للضغط والسكر لــ  109   متردد  ، وتم اجراء خلع اسنان لــ  5 حالات  بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى لــ   9  حالات  لإستكمال العلاج ، هذا بالإضافة ، إلى عمل ندوات تثقيف صحى لــ  123  متردد

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