توقيع الكشف الطبي على 1843 مواطنًا في قافلة طبية بالمنيا

اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا ، ان فاعليات القافلة الطبية والعلاجية المجانية بقرية بني حسن الأشراف بمركز المنيا ، قامت بتوقيع الكشف الطبى علي 1843 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان .

وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات ، وذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة ، لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى اماكنهم ، وتنفيذا للمبادرة الرئاسية التى اطلقها رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) ، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، وتحت اشراف الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة

واوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ان توزيع الحالات شمل ، 317 حالة جراحة ؛ 444 حالة اطفال ؛ 290 باطنة ؛ 73 حالة نساء ؛ 94 حالة اسنان ؛ عدد 182 حالة جلدية ؛ 46 حالة تنظيم أسرة ؛ 65 حالة رمد ؛ 140 حالة أنف وأذن ؛ 192 حالة مسالك بولية ، إلى جانب عمل 92 تحاليل مختلفة ، 8 حالات اشعة سينية ، و كشف مبكر للضغط والسكر لــ 109 متردد ، وتم اجراء خلع اسنان لــ 5 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى لــ 9 حالات لإستكمال العلاج ، هذا بالإضافة ، إلى عمل ندوات تثقيف صحى لــ 123 متردد