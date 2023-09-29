الجمعة 29 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تشييع جثمان الفناة نجاح سلام في بيروت.. اليوم

نجاح سلام
نجاح سلام

تقام جنازة الفنانة اللبنانية نجاح سلام، ظهر اليوم، الجمعة، ومن المقرر أن يتم دفنها في مقابر الأوقاف الإسلامية الجديدة، حرج بيروت.

وكانت رحلت عن عالمنا الفنانة نجاح سلام، أمس، الخميس، ومن المقرر أن تستقبل أسرتها العزاء يومي السبت 30 سبتمبر، والأحد 1 أكتوبر من الساعة الثالثة عصرًا، وحتى السابعة مساءً.

 

نقابة الممثلين تنعي نجاح سلام

وكانت نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة الفنانة القديرة نجاح سلام.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بخالص التعازي لأسرة الراحلة؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.

 

معلومات عن الفنانة نجاح سلام 

يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في الـ 13 من مارس من عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة.

ويشار إلى أنها  تعرفت على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم : “ كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم”.

وسجلت أول أغانيها عام 1949 وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها انطلقت فى مسيرتها الفنية وغنت في مصر و حلب، ودمشق، وبغداد، ورام الله.

مواد متعلقة

مدحت صالح يحيى حفل "الأساتذة 2" في الأوبرا.. الليلة

علي الحجار يلتقي جمهوره بساقية الصاوي.. الليلة

فريد يُطلق أغنية "عامل عظمة" على منصات الموسيقى.. فيديو

تكريم خالد جلال وأحمد خالد موسي في ختام مهرجان المسرح العربي

حجب جائزة الفن التشكيلي بمهرجان المسرح العربي

بدء عرض "الفن كوش" في ختام مهرجان المسرح العربي

انطلاق حفل ختام مهرجان المسرح العربي

توزيعات موسيقية لوحيد ممدوح علي أكبر مسارح الأردن.. السبت
الجريدة الورقية