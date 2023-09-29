تعليم الشرقية يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات المديرية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد

أجتمع المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، مع كل من: محمد رمضان غريب وكيل المديرية، عصام عبد الحكيم مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي بالمديرية، وأعضاء إدارة التعليم الاعدادي المركزي بالمديرية، ومديرو مراحل التعليم الإعدادي، ومديرو المدارس الإعدادية بالإدارات التعليمية؛ لمناقشة الإنتهاء من الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد.

أوضح وكيل أول الوزارة إنه من في الضروري؛ التخطيط الجيد لحسن انتظام سير العملية التعليمية، والعمل بروح الفريق لحسن انتظام سير العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، والعمل بروح الفريق الواحد، موجها بالتزام جميع مُديري المدارس الاعدادية بـ: تحديد موعد مناسب لاستقبال أولياء الأمور، ويعلن ذلك في طابور الصباح ولوحة الإعلانات بالمدرسة حتى ينقله الطلاب لأولياء أمورهم، تطبيق تنفيذ القرار الوزاري رقم 187 الصادر بتاريخ 21 / 9 / 2023 م بشان لائحة النظام والضبط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، منوها إلى أن هذه اللائحة تهدف إلى توفير الحماية للطلاب والمعلمين والمجتمع المدرسي وتهئية البيئة التربوية الآمنة ونشر السلوكيات الإيجابية.

كما وجه مُديري المدارس والموجهين المتابعين للمدرسة، بدخول الفصول الدراسية ومتابعة أعضاء هيئة التدريس، وقياس مستوى الطلاب، ورفع تقرير بمستوى الطلاب لقسم التعليم الاعدادي بالادارة ثم يرفع للمديرية، ومتابعة الحصص والتأكد من تنفيذ خطة المنهج المقرر، وتكريم المعلمين المميزين بالمدرسة.

مع تقديم فقرات إذاعية عن انتصارات أكتوبر المجيدة خلال شهر أكتوبر، والعمل على استخدام السبورات الذكية باستمرار ومتابعة صيانتها، وتفعيل حصص المشاهدة، ومتابعة المنصات التعليمية والقنوات التعليمية، والـتأكد من الإحصاء الفعلي للعجز والزيادة قبل مخاطبة الإدارة وسرعة سد العجز.

وإشراك مجلس الأمناء والآباء في توعية أولياء الأمور بضرورة حضور وانتظام الطلاب وعدم الغياب من المدرسة، وتفعيل مجموعات الدعم تيسيرا على أولياء الأمور وتقديم الدعم والرعاية كافة لتفعيلها.

وشدد وكيل أول الوزارة علة الاستعداد لتنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام برعاية الطلاب والطالبات الموهوبين والمبتكرين، ومواصلة تطبيق وتفعيل اليوم الرياضي، خاصًة أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية والرياضية، وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات.

وتم التوجيه بتشكيل لجنة لاكتشاف الموهوبين بين طلاب المدارس، وتفعيل آليات جذب الطلاب للحضور للمدارس، مع أهمية تفعيل لجنة الكوارث والأزمات بالمدارس، وتفعيل خطط الإخلاء مع مراعاة وسائل الأمن والسلامة، والتأكد من وجود طفايات الحريق وإنها صالحة للاستخدام وغير منتهية الصلاحية، ومنع إقامة أي احتفاليات أو فعاليات أو دخول الجمعيات الخاصة أو مندوبي الشركات الإ بعد الرجوع للجهات المختصة بالمديرية والإدارة التعليمية.

وشدد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول الوزارة، على ضرورة تفعيل دور مجالس الآباء والأمناء على مستوى المحافظة في حل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والاستفادة من دور المشاركة المجتمعية والمجتمع المدني في تحسين البنية التعليمية داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، مشددا بضرورة تعديل سلوكيات التلاميذ وإكسابهم سلوكيات إيجابية من خلال تنمية الوعي الطلابي لتشجيعهم على الحفاظ على، مع ترشيد استهلاك الكهرباء وترشيد استهلاك المياه، والمحافظة علي البيئة من التلوث، والحفاظ على نظافة مدارسهم باعتبارها منارة تربوية وتعليمية تسهم في في بناء الشخصية، والمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء، والتحضر للأخضر

وحث وكيل اول الوزارة الجميع للاستعداد في القيام بأي تكليفات ومهام تطلبها المرحلة الراهنة من تفاني وإخلاص في العمل حتى نصل إلى بر الأمان لافتاً إلى أنه لن يسمح بأي تخاذل أو إهمال في العمل.

وفي ختام الاجتماع، كرم المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية؛ عصام عبد الحكيم مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي بالمديرية، وأعضاء إدارة التعليم الإعدادي المركزي بالمديرية، ومديرو مراحل التعليم الإعدادي بالإدارات التعليمية، لتميزهم واخلاصهم في العمل، ومنحهم شهادات تقدير تقديرا لجهودهم المتميزة في النهوض العملية التعليمية، مشيدا بالجهد المتميز لإدارة التعليم الإعدادي المركزي لإنجاح العملية التعليمية فى المرحلة الاعدادية بالشرقية.