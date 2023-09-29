الوفد بالفيوم ينظم ندوة أدبية بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر

ينظم حزب الوفد بالفيوم برئاسة الدكتور صابر عطا رئيس اللجنة العامة للحزب بالمحافظة وعضو الهيئة العليا ندوة أدبية بمناسبة مرور ٥٠ عاما على حرب أكتوبر المجيدة وذلك تحت عنوان (خمسون عاما على حرب أكتوبر- الادب والثقافة من الانكسار الي الانتصار).

ندوة فى سنورس

تقام الندوة في السابعة مساء الأربعاء القادم الرابع من أكتوبر. بقاعة لامور بمدينة سنورس.وتتضمن الندوة محاضرة من الأديب احمد قرني محمد عن الأدب بين حربين. ودراسة للشاعر أسامة الزيني عن الشعر من الانكسار الي الانتصار.. ودراسة أخرى للدكتور الأديب عمر صوفي عن مساهمات الفيوم في الحروب وخاصة حرب أكتوبر. ثم يتحدث الاعلامى ربيع السيسي رئيس لجنة الوفد بمركز طاميه وكبير المذيعين بالاذاعة عن العلاقة بين الأدب والسياسة.

وتتضمن الندوة فقرات غنائية وطنية... و يحضرها قيادات الحزب بالفيوم ولجان المراكز المختلفة القيادات الشعبية و التنفيذية بمركز سنورس.ويشرف على تنظيم الندوة عبد الله حمد رئيس لجنة الوفد بمركز سنورس والدكتور احمد برعى نائب رئيس لجنة الوفد بالفيوم والمتحدث الاعلامى للحزب بالمحافظة وابراهيم عبد الباقى السكرتير العام للجنة الوفد بالفيوم.