شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط احتفالية حزب حماة الوطن بتوزيع المستلزمات المدرسية وحقائب الظهر والهدايا على الطلاب والطالبات ببعض منظمات المجتمع المدني بالمحافظة بمناسبة العام الدراسي الجديد (2023/2023). 2024)، بالمارينا السياحية بحديقة الفردوس بالحي الشرقي لمدينة أسيوط.. بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة. وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط.

بدأت الاحتفالية بالنشيد الجمهوري وأنشد الجمهور النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم للطالب عمر محمد ثابت، ثم كلمة النائب صفاء عيادة للترحيب بالوزير المحافظ ومساعديه من وجمعيات المجتمع المدني والطلبة وأولياء الأمور.

وهنأ المحافظ في كلمته جميع الحضور بمناسبة المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة والعام الدراسي الجديد، مشيدًا بجهود كافة القائمين على هذه المبادرة المجتمعية التي تؤكد أهمية وضرورة العمل على تفعيل دور المشاركة المجتمعية جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية والرقي المنشود للمجتمع، معلنة دعمها الكامل لهذه الجهود. تدعم منظمات وأحزاب المجتمع المدني الأسر الأكثر احتياجًا والأطفال الأيتام في كافة المناسبات والفعاليات، خاصة الفعاليات لتوفير الأدوات والحقائب المدرسية المجانية للأطفال قبل بدء العام الدراسي، للمساهمة في تخفيف العبء عن الأسر المصرية.

وأكد اللواء عصام سعد، أن الدولة تعمل على توفير أقصى قدر من الرعاية للمواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تدل على روح التضامن والمودة التي تجمع المصريين. وأشار إلى أن الحكومة، بالتنسيق مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، افتتحت نقاط بيع ومعارض مختلفة في مختلف المراكز والأحياء، لتلبية احتياجات المواطن من المستلزمات المدرسية والزي المدرسي بأسعار مخفضة للمواطنة.

وفي نهاية الاحتفال قام محافظ أسيوط والنائب صفاء عيادة بتوزيع حقائب الظهر والأدوات المدرسية على العشرات من الطلاب من مختلف المراحل التعليمية في معظم قرى مراكز أسيوط، وسط فرحة وسعادة الأطفال وأولياء الأمور والأهالي. مساعدين. ممثلي منظمات المجتمع المدني بمناسبة العام الدراسي الجديد.

توزيع حقائب ومستلزمات مدرسية على طلاب أسيوط بمناسبة العام الدراسي الجديد

توزيع حقائب ومستلزمات مدرسية على طلاب أسيوط بمناسبة العام الدراسي الجديد

توزيع حقائب ومستلزمات مدرسية على طلاب أسيوط بمناسبة العام الدراسي الجديد