ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إشبيلية

إستقر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الإسباني على تشكيل فريقه الذي يحل ضيفاً مساء اليوم على إشبيلية في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة الثامننة لبطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

يدخل فريق برشلونة اللقاء بحثاً عن إستعادة نغمة الإنتصارات بعد التعثر في الجولة الماضية بالتعادل خارج الديار امام ريال مايوركا.

ويخوض الفريق الكتالوني مباراة الليلة في غياب نجم هجومه بيدري بداعي الإصابة.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة اشبيلية في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يخوض البلوجرانا مباراة الليلة بتشكيل يضم كلا من :

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كوندي، كريستنسن، بالدي.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، روميو، جافي.

خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة إشبيلية وبرشلونة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وبرشلونة في الليجا

تنقل مباراة اشبيلية وبرشلونة حصرياً عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.