محافظ أسيوط يشهد احتفال لتوزيع الحقائب والأدوات المدرسية بالبداري

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حفل توزيع المستلزمات المدرسية وحقائب الظهر والهدايا على الطلاب والأطفال الأيتام بمركز البداري، والذي نظم بمناسبة المولد النبوي الشريف، واحتفالات أكتوبر المجيدة والعام الدراسي الجديد (2023/2024) بمقر المدرسة الإعدادية للبنين بمركز البداري بحضور محمد حسن الديب مدير المركز ومدينة البداري ومجدي نجيب وكيل الوزارة وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وأسامة سحيم مدير مركز ومدينة ساحل سليم، وبعض القيادات الشعبية ومديري مركز البداري.

بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني، واستكمل باقي الحفل ببعض الشعر والأناشيد الدينية ألقاها بعض الشباب الموهوبين من مركز البداري وقصور الثقافة، ثم قامت المحافظ والنائب نشوى رائف بتوزيع حقائب الظهر والأدوات على أطفال المدارس طلاب وأطفال بعض منظمات المجتمع المدني في مختلف قرى المركز، كما تم تقديم هدايا عينية لهم بمناسبة العام الدراسي الجديد.

ووجه محافظ أسيوط، خلال كلمته، الشكر لمنظمي الاحتفال والحضور على إدخال البهجة على وجوه الأطفال وتقديم يد العون لهم، معلنا دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والجهات لدعم معظم الأطفال. الأسر المحتاجة والأطفال الأيتام في كافة المناسبات والفعاليات وخاصة المناسبات من خلال توفير الأدوات وحقائب الظهر والزي المدرسي للأطفال مجانا قبل بداية العام الدراسي للمساعدة في تخفيف العبء على الأسر السلطات المصرية، مشيرة إلى أن المحافظة قامت بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، افتتاح نقاط البيع والمعارض المختلفة في مختلف المراكز والأحياء لتلبية احتياجات المواطنين من اللوازم المدرسية والزي المدرسي بأسعار مخفضة المواطنين، مشيرين إلى أنه في إطار كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيدين بالعروض الفنية التي قدمها أطفال وشباب مركز البداري.

كما وجه محافظ أسيوط وجميع الحضور رسالة دعم وشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إطلاق وتبني المبادرة الرئاسية الكريمة “حياة كريمة” والمشروع القومي لتنمية الريف المصري. . في مختلف قرى ونجوع المحافظة والتي غيرت وجه الريف لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وإقامة كافة المشاريع والخدمات التنموية وتوفير فرص العمل للمواطنين والشباب.

محافظ أسيوط يشهد احتفال لتوزيع الحقائب والأدوات المدرسية بالبداري