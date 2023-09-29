إسعاف الحسينية علامة مضيئة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

ساهمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تغيير وتطوير الجوانب الحياتية بالريف المصرى، وذلك من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل يهدف لتحقيق تنمية مستدامة لمواطني القري والريف المصري، حيث تساهم تلك المبادرة في تغيير حياة أكثر من ٥٨ مليون مواطن بقرى الريف إلى الأفضل، ويحظى قطاع الصحة بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

ونالت المنظومة الإسعافية نصيب وافر من تلك المبادرة، حيث تم التعاقد مع كبري الشركات الالمانية لتوفير عدد ١٠٠٠ سيارة إسعاف هي الاحدث من نوعها بالعالم، بجانب إنشاء العديد من نقاط الإسعاف ورفع كفاءة وتطوير الأخرى.

ويعتبر مركز ومدينة الحسينية التابع لمحافظة الشرقية إحدى نماذج حياة كريمة التي طالتها إيدي التطوير والتغير، حيث يعتبر مركز الحسينية واحدا من اكبر مراكز محافظة الشرقية من حيث المساحة، وتمثل ٣١٪؜ من مساحة محافظة الشرقية، وبتعداد سكاني يقارب ٧١٤ ألف نسمة، وبموقع جغرافي فريد يطل علي ثلاثة محافظات وهي بورسعيد والإسماعيلية والدقهلية، حيث كان الوصول إلى معظم تلك القرى لتقديم الخدمات الإسعافية أمرا صعبا نظرا لصعوبة الطرق ووعرتها، الأمر الذى أدى إلى اختيار قرى المركز كاملة لإدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة.

فكان من ضمن خطوات التطوير إنشاء ورفع كفاءة سبع نقاط إسعافية بقرى بحر البقر، منشأة أبو عمر، الملاحة، سعود، الأخيوة، صان الحجر، سماكين الغرب، بطاقة تسع سيارات مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، وطبقا للتعليمات بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لانهاء المشاريع القومية والعمل على إزالة أي معوقات تعرقل سرعة الإنجاز.

وتم الإنتهاء من أعمال تطوير وإنشاء تلك النقاط وإدراجها بالخدمة في وقت قياسي وغير مسبوق، وتم تزويد تلك النقاط بسيارات إسعاف حياة كريمة الأحدث بالعالم والمجهزة للعمل كوحدة عناية مركزة، مدعمين بأطقم إسعافية على قدر كبير من الكفاءة، وتم ربط تلك النقاط بغرفة العمليات المركزية، لمتابعة العمل أولاً بأول، وضمان سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لأهالي تلك القرى، وبات ذلك التطور ملحوظا للقاطني تلك القرى.

وانخفض زمن الإستجابة والوصول لمكان البلاغ، وساعد في ذلك شبكة الطرق الحديثة التي تم إنشاءها بالقرى والتي تم ربطها بالطرق والمحاور الرئيسة، ليتحول حلم المواطنين بالقرى والريف الي واقع ملموس بالحصول علي علي رعاية صحية متكاملة.