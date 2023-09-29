الروائية فكرية احمد ضيفة الصالون الثقافي بالصحفيين

حول مجمل أعمالها المنجزة حتى الأن، والتي تضم 14 عملاً أدبيا ما بين مجموعات قصصية، روايات طويلة، الغاز بوليسية للأطفال، يستضيف الصالون الثقافي التابع لرابطة الرواد بنقابة الصحفيين غدا السبت 30 سبتمبر الكاتبة الصحفية والروائية فكرية احمد مديرة تحرير جريدة الوفد.

يناقش الصالون الكاتبة حول التجربة الإبداعية والمشروع الأدبي، وأهدافها من تلك الأعمال وجمهور القراء الذي تستهدفه، بجانب الرؤى الثقافية حول المناخ الأدبي العام في مصر.

يدير الندوة والنقاشات الكاتب الصحفي محمود الشيخ سكرتير رابطة الرواد بالنقابة، والأستاذ سعيد جمال الدين رئيس الكتاب السياحيين بنقابة الصحفيين، وتعقد الندوة الساعة الواحدة ظهرا بالطابق الرابع في قاعة طه حسين .

وتعد فكرية احمد كاتبة تتحدى قوالب التصنيف الروائي والوقوف داخل مربع واحد، فقلمها يحلق بين سماوات أدب المهجر الذي استمدته من حياتها في أوروبا على مدى عقدين من الزمان، وتعبر الحدود إلى الأدب النسائي، وينطلق قلمها إلى الرواية الواقعية الممزوجة بالرومانسية، وأدب الرعب، والرواية البوليسية المزججة بالوطنية، وتحط بنا في رحال روايتها الأخيرة في عالم مساحته متر إلا ربع >

وهو اسم الرواية التي سيتم إلقاء الضوء عليها عن قرب ضم مجمل أعمالها، حيث تأخذنا الكاتبة على أجنحة سردها إلى داخل عالم غريب، أصحابه قابعون في الزوايا والأماكنِ الصغيرةِ المتخمةِ بالأحزانِ، يخشَوْنَ الخروجَ إلى النورِ، إلى الحياةِ بملكاتِهم، لأن أحجامهم صغيرة تتوه كينونتها بين غابة من السيقان.

صدر للروائية فكرية احمد روايات ومجموعات قصصية هي، مملكة العبيد، قلوب في طواحين الهواء، بلا رجال أفضل، بائعة الورد، كورونا في سوق البغاء، سر الرجل و الكلب، لغز الحقيبة الزرقاء، سر الجاسوس الأخرس، لغز الطائرة المخطوفة، الملكة والأفاعي، تعاويذ عاشق الدم، محاكمة الحجر الأسود، جثة ستيفان محمد، ومتر إلا ربع.