الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

جهات التحقيق تواصل كشف لغز العثور على جثمان فتاة بمسكنها في أكتوبر

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، عمل التحريات اللازمة لفك لغز العثور على جثمان فتاة داخل مسكنها بمنطقة أكتوبر.

 

وكانت البداية بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة التابعة لقسم شرطة أول أكتوبر يفيد بالعثور على جثة فتاة متوفاة داخل مسكنها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة إلى محل الواقعة، وتبين وجود آثار حول عنق الفتاة المتوفاة ناتج عن انتحارها، وتجرى الآن التحقيقات للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه حول الواقعة.

 

بينما، أقدمت فتاة على الانتحار، شنقا بمروحة في ظروف غامضة بنجع الرحبات بقرية الأميرية التابعة لمركز أبو تشت، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية بتلقي اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور حسن إبراهيم مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بانتحار فتاة شنقا بمروحة بمنزلها بنجع الرحبات بقرية الأميرية التابعة لمركز أبو تشت، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

 

بالانتقال والفحص تبين مصرع دنيا زعيم أحمد محمد، تبلغ من العمر 18 عاما، شنقا بمروحة في منزلها في ظروف غامضة بقرية الأميرية بمركز أبوتشت، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو تشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

 

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