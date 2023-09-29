محافظ أسيوط: إنشاء مدرسة و3 أجنحة توسعة وصيانة المباني التعليمية

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم إنشاء مدرسة و3 أجنحة توسعة، بالإضافة إلى أعمال صيانة وتطوير المدارس بإجمالي 65 فصلاً دراسيًا، بتكلفة 26 مليونًا و723 ألف جنيه، يستعدون لدخول الخدمة في العام الدراسي الجديد.

ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وخطة المحافظ للتوسع في إنشاء المدارس وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المدارس القائمة لتحسين نظام التعليم وتقليل كثافة الفصول الدراسية وإلغاء تعدد الفترات في المدارس. كأحد المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وإعداد المدارس المختلفة للطلاب لتحسين المناخ التعليمي. تنفيذاً لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الخدمية وخاصة في مجال التعليم.

معالجة الكثافة الطلابية المتزايدة

جاء ذلك خلال لقائه المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، حيث أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاع التعليمي وتطوير العملية التعليمية بكافة جوانبها، كما أكد العديد من فعلت التدابير. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة زيادة الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية، وهي إحدى المشكلات التي واجهناها في السنوات الأخيرة وتغلبنا عليها من خلال بناء مدارس وفصول دراسية جديدة حتى تتطور العملية التعليمية إلى أقصى حد. والتخفيف من معاناة الطلاب بسبب صعوبات الالتحاق بالمدارس البعيدة، وكذلك منع تسرب الطلاب من المدارس وإلغاء الفترات الدراسية المتعددة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً ذات الكثافة الطلابية العالية، مشيراً إلى أنه: تمت الموافقة على فتح المدارس 61 غرفة جديدة لغير النمو في العديد من رياض الأطفال المدرسية، منها 40 غرفة في مدارس اللغات الحكومية و21 غرفة في المدارس الخاصة لاستيعاب الطلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال "KG1" حفاظاً على تقدم وانتظام العملية التعليمية.

أشاد اللواء عصام سعد بدور هيئة الأبنية التعليمية وجهودها في التوسع في إنشاء المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة بقرى ونواحي المحافظة ضمن الخطة السنوية للهيئة، مشيراً إلى أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة عددها يعد عدد الفصول الدراسية هدفًا أساسيًا للحكومة من أجل تحسين النظام التعليمي وتقليل كثافة الطلاب في الفصول الدراسية وتحقيق هدف تقليل الكثافة تدريجيًا وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لسكان المحافظة وخاصة في المناطق الأكثر تضرراً. المدن المحتاجة.

ومن جانبه قال المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، إنه تم إنشاء واستلام مدرسة منشأة خشبة الإعدادية بالقوصية بعدد 15 فصل دراسي بتكلفة 8 مليون جنيه 875 ألف وجناح ملحق في مدرسة بلوط الابتدائية يتسع لـ 12 فصلاً دراسياً، بالإضافة إلى صيانة المباني الملحقة القائمة. والأسوار بتكلفة 9 ملايين و548 ألف جنيه، بالإضافة إلى جناح توسعة بمدرسة الخياط الإعدادية به 7 غرف صفية ومعمل متطور ومعمل إعداد وغرف للمعلمين والمتخصصين وشبكات وحمامات وغيرها للناس وذوي الاحتياجات الخاصة، وصيانة 17 فصلاً دراسياً آخر في المباني القديمة ليصبح المجموع 24 فصلاً. بتكلفة 3 ملايين و800 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء جناح ملحق بمدرسة العابدين الابتدائية بمدينة موشا بسعة 6 غرف صفية بالإضافة إلى مساحات إضافية وحمامات وغيرها، وصيانة 8 غرف صفية بالمدرسة. المباني الملحقة القائمة بإجمالي 14 فصلاً دراسيًا، منها 12 للمرحلة الابتدائية و2 للحضانة، بتكلفة 4.500.000 جنيه.