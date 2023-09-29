وفاة عامل إثر انقلاب موتوسيكل في الدقهلية

لقى عامل مصرعه إثر اصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف فى المخ وذلك على عقب حادث انقلاب دراجة نارية قيادته بالدقهلية.

وذلك حال سيره على طريق "بورسعيد – المطرية" بمنطقة ابن سلام بنطاق مركز المطرية اختل مقود القيادة بيده مما تسبب فى انحرافه على جانب الطريق وسقوطه مما تسبب فى وفاته، وجرى إيداع جثمانه بمستشفى المطرية المركزي.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من مستشفى المطرية المركزي لمأمور مركز شرطة المطرية بوصول"شاكر.ا.ا.ا"،39 عاما، عامل، ومقيم بندر المنزلة مصابا بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف فى المخ "إدعاء حادث طريق" وتوفى عقب وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد معاذ جمال، رئيس المباحث، إلى المستشفى وبسؤال شقيقة"شكري"،38 عاما، عامل ومقيم المنزلة قرر أنه حال قيادة شقيقة دراجة نارية " موتوسيكل "بدون لوحات معدنية وسيره على طريق "بورسعيد – المطرية" وأمام منطقة ابن سلام بدائرة المركز، اختل مقود القيادة بيده مما أدى إلى انحرافه وانقلابه بالموتوسيكل واصطدامها بـ"بلدورة" بمنتصف الطريق وحدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وكلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.