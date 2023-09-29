موعد مباراة الهلال والشباب بالدوري السعودي للمحترفين

يستعد الهلال لمواجهة الشباب مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



مباراة عنوانها الإثارة لما يملكه الفريقين من لاعبين مميزين، وقد تكون الكفة أكثر للزعيم المدجج بالنجوم العالمية على رأسهم نيمار دي سيلفا، وسافيتش، ونيفيز، وياسين بونو، ومالكوم، فيما يتسلح الشباب بقائده بانيجا، وكويلار ويانيك كاراسكو رومان سايس.



وتعثر الهلال في مباراته الماضية أمام ضمك بهدف لكلاهما والتي جمعت بينهما في الجولة السابعة من الدوري السعودي.



فيما فاز الشباب على نظيره الحزم برباعية مقابل هدف تحت قيادة مدربه الجديد خوان بروان.



ويحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 17 نقطة، خلف اتحاد جدة المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما يأتي الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.





موعد مباراة الهلال والشباب



وتنطلق مباراة الهلال والشباب في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة والدوحة، العاشرة بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت المغرب العربي.

