استدعاء مالك مصنع أخشاب نشبت به النيران أمس بالوراق لسماع أقواله

أمرت نيابة الجيزة باستدعاء صاحب مصنع أخشاب بالوراق، والتي اندلعت النيران فيه للاستماع لأقواله، كما أمرت بتفريغ الكاميرات للوقوف على أسباب الحادث، والاستماع لأقوال العاملين في المكان.

ونشب حريق بمخزن أخشاب مقام على أرض فضاء بقرية طناش وراق الجيزة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمحاصرة النيران.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مصحوبة بـ 4 سيارات إطفاء.

وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة، وهى:

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

3- غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الهروب والإخلاء للمبنى تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.