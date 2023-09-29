إيلون ماسك على الحدود الأمريكية المكسيكية (فيديو)

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، دعمه للجدار الحدودي، وادعى أنه يجب أن يكون لدى المهاجرين أدلة على طلبات اللجوء الخاصة بهم قبل قبولهم في البلاد.

ورغم ذلك زار ماسك، الحدود الأمريكية المكسيكية، لتفقد وضع المهاجرين على الحدود ونقل "الصورة الحقيقية" للمأساة

واكتظت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 28 ألف نسمة فقط بالمهاجرين في الأيام الأخيرة، مع ارتفاع عدد المعابر الحدودية إلى حوالي 8000 شخص يوميًا في الأسبوع المنتهي في 22 سبتمبر، وفقًا لمكتب واشنطن لأمريكا اللاتينية. طوال شهر أغسطس، شق ما يزيد على 232 ألف مهاجر طريقهم عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ماسك: نحتاج إلى جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية

وقال ماسك مؤسس تيسلا (52 عاما): "نحن في الواقع بحاجة إلى جدار، ونحتاج إلى أن نطلب من الناس أن يكون لديهم بعض الأدلة لطلب اللجوء للدخول، لأن الجميع يفعلون ذلك، إنه اختراق يمكنك حرفيًا من خلال محرك البحث Google أن تعرف بالضبط ما ستقوله!"

ووفقا للتقارير المحلية، فإن معظم طالبي اللجوء هم من الفنزويليين الذين يقولون إنهم اضطروا إلى مغادرة وطنهم بسبب الانهيار الاقتصادي والاجتماعي للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في ظل النظام الاشتراكي لنيكولاس مادورو.

فيما أعلن عمدة إيجل باس، رولاندو سالينوس، حالة الطوارئ بسبب الأزمة، ولكن يبدو أن وثيقة يُزعم أن أحد عملاء الحدود سربها تظهر أن العدد غير المسبوق من الوافدين يجعل من المستحيل عليهم حراسة المعبر بشكل فعال.