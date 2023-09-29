وكيل أوقاف أسيوط: يجب أن نجعل أخلاق الرسول منهجًا لحياتنا قولًا وعملًا

وأكد الدكتور عاصم القبيسي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط أن الاحتفال الحقيقي بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم هو تحية أخلاقه بالقول والفعل و تحويلهم إلى شكل من أشكال الحياة. ونعيدها إلى بيوتنا وحياتنا ومدارسنا وجامعاتنا ومجتمعاتنا.

جاء ذلك خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقيم بديوان عام المحافظة وحضره محافظ اسيوط عصام سعد ووفد من المحافظة وقيادات المنطقة العسكرية الجنوبية وعدد كبير من رجال الدين الإسلامي ووفد من الكنيسة القبطية.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط أن الاحتفال بمولد الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- الذي حمل كل معاني الإنسانية، هو ذكرى ميلاد النور الذي وهبه الله للإنسانية جمعاء.

وكان خاتم الأنبياء نموذجا عمليا للإسلام الحقيقي وتعاليمه السمحة. مشدداً على ضرورة الفرحة والاحتفال بمولده الكريم احتفالاً حقيقياً، وأن نحيي هذه الأخلاق والقيم والمبادئ قولاً وفعلاً، وأن تكون منهجاً في الحياة كلها، وأن نتعامل مع الجميع دون اعتبار. إلى أعراقهم أو معتقداتهم؛ داعيا الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبا وأن يهدينا حكامنا إلى ما يحب.

وفي الختام، قدم التهاني للشعب المصري عامة، ولأهل أسيوط خاصة، وللقيادات الدينية والشعبية والتنفيذية على كافة المستويات، متمنيًا مستقبلًا أفضل لهذا الوطن الحبيب بقيادة الرئيس عبد العزيز. فتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظكم الله ورعاكم.

وبعد ذلك نتقدم من كل القلب بالتهنئة لقواتنا المسلحة وقائد عملية التنمية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر.

جدير بالذكر أن الاحتفال تخللته تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها فضيلة الشيخ علي حسن حسن، إمام وخطيب إدارة أوقاف المركز البحري، ثم كلمة مديرية أوقاف أسيوط ألقاها الدكتور ر. عاصم القبيسي وكيل وزارة الأوقاف.

بعد ذلك تم تكريم مختلف القادة والأئمة والإداريين لتميزهم وجهدهم وإخلاصهم في العمل.

ثم اختتم الحفل بأدعية وأدعية دينية قدمها الشيخ أمير مبروك مفتش أوقاف القوصية الشرقية بمناسبة ذكرى ولادة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.