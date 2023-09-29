"حبة الغلة".. ربة منزل تنهي حياتها إثر خلافات زوجية بالدقهلية

أنهت ربة منزل حياتها بتناولها حبة سامة "حبوب الغلة"، وذلك إثر نشوب خلاف مع زوجها بمدينة أجا محافظة الدقهلية، وجرى إيداع جثمانها بمشرحة مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة أجا، من مستشفى أجا المركزي بوصول"ر.ع.م.ع"، 36 عاما، ربة منزل، ومقيمة أجا مصابة بحالة إعياء شديدة وقيء مستمر "ادعاء تناول مادة سامة"، وتوفيت عقب وصولها.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم الدكتور أحمد الشورى، رئيس المباحث، إلى المستشفى وبسؤال زوجها "م.ص.س"، 51 عاما، صاحب معرض موبيليا، وشقيقها "محمود"،40 عاما حاصل على شهادة الثانوية الأزهرية، قررا قيام المتوفاة بتناول قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال "الحبة القاتلة"، بقصد الانتحار مما أدى إلى حدوث إصابتها التى أودت بحياتها وذلك لوجود خلافات عائلية بينها وبين زوجها، ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة والتصريح بالدفن بعد انتهاء التشريح.