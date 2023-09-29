البيئة تكشف بداية المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة (شاهد)

كشف الدكتور أحمد أبو بكر مدير عام شئون البيئة بمحافظة المنوفية، تفاصيل انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة “100 مليون شجرة” بالمنوفية، قائلا، إن هناك تنوع كبير في الأشجار الموجودة وأشجار الكافور وأشجار الزينة، ويتم المرور والمتابعة أسبوعيا في المحافظة، بالإضافة إلى عرض تقرير عرض مفصل على محافظ المنوفية الذي يولي اهتماما كاملا بالتقارير، وستبدأ المرحلة الثانية من المبادرة الشهر القادم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

محافظة المنوفية

وأضاف “أبو بكر” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “ستلمنا نحو 225 ألف شجرة وعندها صدر قرار محافظة المنوفية لتشكيل لجنة رئيسية وأخرى فرعية وتم التوزيع على الوحدات المحلية وجرى تخصيص أماكن لهذه الأشجار وفقا للاحتياجات الفعلية”.

زراعة أشجار مثمرة

وتابع مدير عام شئون البيئة بمحافظة المنوفية: “تم زراعة أشجار مثمرة بشكل كبير لأول مرة مثل 55 ألف شجر ليمون و54 ألف شجر برتقال و30 ألف شجر الجوافة و42 ألف شجر زيتون و4 آلاف شجر رمان و3 آلاف شجر يوسفي في كل مختلف المديريات وبعض المدارس وستكون هذه الأشجار متاحة للجمهور”.