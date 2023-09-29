أسعار اللحوم بأسيوط اليوم الجمعة

تشهد أسواق محافظة أسيوط استقرارًا في أسعار اللحوم اليوم الجمعة، حيث لم تشهد أي تغيرات كبيرة عن الأسعار المسجلة في الأيام السابقة. يعود ذلك إلى استقرار المعروض والطلب على اللحوم في السوق، بالإضافة إلى انتظام سير عمليات التجارة والتوريد.

وفيما يتعلق بأسعار أنواع اللحوم المختلفة المتاحة في الأسواق المعلنة في أسيوط اليوم:

أسعار اللحوم الكندوز في سوق أسيوط اليوم :-

يتراوح سعر لحم الكندوز بين 300 إلى 330 جنيها للكيلو

سجل سعر الكندوز الكبير بين 220 إلى 300 جنيه للكيلو

تراوح سعر كيلو الكندوز الصغير بين 220 إلى 350 جنيها

تتراوح أسعار كيلو اللحم المفروم العادي من 300 إلى 330 جنيهًا

سجلت أسعار اللحوم البلدية الطازجة حوالي 280 جنيها

تتراوح أسعار اللحوم الكندوز ما بين 280 و345 جنيهًا

تتراوح أسعار كيلو اللحوم الجاموسي ما بين 280 و340 جنيه

تتراوح أسعار كيلو اللحوم الضأن ما بين 310 و380 جنيه

تتراوح أسعار كيلو اللحوم الجملي ما بين 215 و220 جنيه

تتراوح أسعار كيلو اللحم المفروم ما بين 280 و290 جنيه

تتراوح أسعار كيلو القائم من العجول المستوردة ما بين 150 إلى 180 جنيه

تتراوح أسعار كيلو البقري الكندوز ما بين 320 و400 جنيه

سعر كيلو الجاموس القائم الأنثى حوالي 320 جنيه

سعر الجاموس القائم الذكر حوالي 350 جنيه

سعر كيلو البقر القائم من الذكور حوالي 330 جنيه

سعر كيلو البقر الأنثى حوالي 350 جنيه

أسعار الكبدة في سوق أسيوط اليوم :-

تتراوح أسعار الكبدة البلدية ما بين 270 و280 جنيهًا

تتراوح أسعار الكبدة الضأن ما بين 250 و280 جنيهًا

تتراوح أسعار الكلاوي والقلب حوالي 200 جنيه للكيلو

وسعر السجق البلدي حوالي 220 جنيه

سجل سعر كيلو الكبدة ما بين 300 إلى 330 جنيهًا للكيلو

وصل سعر كيلو الكبدة الجملي إلى 340 جنيها

أسعار اللحوم في منافذ التابعة للدولة في سوق أسيوط اليوم :-

تتراوح أسعار اللحوم البرازيلية في منافذ الجيش حوالي 180 جنيها

تتراوح أسعار اللحوم الهندية في المحلات حوالي 210 جنيها

تتراوح أسعار البتلو البلدي ما بين 380 إلى 450 جنيها للكيلو

تتراوح أسعار الريش الضاني ما بين 380 و420 جنيها

تتراوح أسعار اللحم المفروم البلدي ما بين 240 جنيها إلى 300 جنيه للكيلو

سعر السجق البلدي حوالي 300 جنيه

سعر السجق المستورد حوالي 110 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بسوق أسيوط اليوم :-

يتراوح سعر اللحوم بين 200 و250 جنيهًا

سعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلية يتراوح بين 90 و100 جنيه

سعر اللحوم البلدية الكندوز يتراوح بين 200 و270 جنيهًا

سعر اللحم الضأن يتراوح بين 240 و280 جنيهًا

سعر اللحم المفروم يتراوح بين 150 و170 جنيهًا

سعر كيلو الكبدة المجمدة المستوردة هو 140 جنيهًا

سعر كيلو اللحم الجملي هو 180 جنيهًا

تعتبر اللحوم من المنتجات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في تغذيتهم اليومية، ومن ثم فإن استقرار أسعارها يأتي بفائدة للأسر المصرية. وتؤكد الجهات المعنية في محافظة أسيوط على ضرورة توفير اللحوم بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنين، وذلك بالتنسيق المستمر مع أصحاب المجازر وموردي اللحوم.

تجدر الإشارة إلى أن العوامل العديدة تؤثر على أسعار اللحوم، مثل تكاليف التربية والإنتاج وتكاليف المواصلات وكذلك العوامل الجغرافية والمناخية. وبالتالي هناك حاجة لإيجاد سياسات تسهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج المحلي للحوم، مما يساهم في تحقيق الصيغة المثلى لاتزان العرض والطلب وتقليل تأثير التغيرات العالمية في أسعار اللحوم.

وبهذا المنظور، يجب أن تعمل الجهات المعنية على تعزيز التعاون مع مزارعي الثروة الحيوانية وتقديم الدعم اللازم للتحسين العمليات الإنتاجية والتربوية وتوفير تكاليف تخفيض التكاليف التي تتحملها وحدات الإنتاج، مما يسهم في توفير لحوم ذات جودة عالية وبأسعار معقولة للمواطنين.

في الختام، إن استقرار أسعار اللحوم في أسواق أسيوط هو خبر جيد للمواطنين، ومن المهم أن يستمر هذا الاستقرار في الفترة القادمة. وعلى الجهات المختصة أن تعمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير صناعة الثروة الحيوانية وتحقيق استدامة سوق اللحوم بأسعار معقولة ونوعية عالية.