مشاورات أمريكية صينية في واشنطن لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، بإجراء جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إذ التقى دبلوماسيان كبيران، من أمريكا والصين في واشنطن، وأجريا ما وصفه الجانب الأمريكي بـ"مشاورات صريحة ومتعمقة وبناءة"، وتعد هذه هي أحدث جولة في سلسلة من المحادثات في الآونة الأخيرة لـ"إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين أكبر اقتصادين في العالم"، وفق الخارجية الأمريكية.

الخارجية الأمريكية

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن دانييل كريتنبرينك، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ التقى مع سون وي دونج، نائب وزير الخارجية الصيني لشؤون آسيا، كما أوضحت الخارجية الأمريكية، أن اثنين من كبار دبلوماسييها التقوا نظيريهما الصينيين بالعاصمة واشنطن، وعقدوا "مشاورات صريحة ومتعمقة وبناءة".

الولايات المتحدة والصين

يأتي ذلك فيما تجري الولايات المتحدة والصين مباحثات رفيعة المستوى، تمهيدًا لعقد قمة بين الرئيس الصيني، شي جين بينج، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، التي ستعقد بمدينة سان فرانسيسكو في نوفمبر المقبل، في خطوة من المتوقع أن تحسّن مستوى العلاقات المتوترة بين البلدين.