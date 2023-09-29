اشتعال النيران في منزل بالفيوم وإصابة مواطن

تمكنت اجهزة الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة علي حريق شب بمنزل بقرية نقاليفة بمركز سنورس وأسفر عن إصابة مواطن وتم نقل المصاب الي مستشفي سنورس المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية نقاليفة بمركز سنورس، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة واجهزة الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحادث وتبين ان الحريق شب بمنزل مكون من طابق واحد بسبب ماس كهربائي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق قبل إمتداده للمنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة مواطن بحالة إختناق وتم نقل المصاب الي مستشفي سنورس المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وكان قد أصيب 11 مواطن في حادث تصادم بين سيارتين بطريق الفيوم - بني سويف بالقرب من قرية دمشقين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الفيوم بني سويف، بالقرب من قرية دمشقين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 11 مواطن وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما أصيب 8 اشخاص في حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل ثقيل والأخري ميكروباص، بطريق القاهرة -أسيوط الغربي وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود 8 مصابين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.