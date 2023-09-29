الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدا السبت، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية، ولطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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طقس المنيا ... شديد الحرارة  نهارًا معتدل ليلًا  والعظمى 41 درجة


وأكدت الارصاد الجوية، وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.
وأوضحت احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
درجات الحرارة المتوقعة غدا
القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 25
السواحل الشمالية:- العظمى 30 والصغرى 23
جنوب سيناء:- العظمى 39 والصغرى 28
شمال الصعيد:- العظمى 39 والصغرى 22
جنوب الصعيد:- العظمى 44 والصغر 29

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