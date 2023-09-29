هولندا.. مقتل شخصين في إطلاق نار بروتردام

أعلنت الشرطة الهولدنية مقتل شخصين جراء حادث إطلاق نار في مدينة روتردام، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ذكرت صحيفة "نيذرلاند تايمز" الهولندية أن شخصين بالغين قتلا وأصيب مراهق بجروح خطيرة في حوادث إطلاق نار منفصلة ولكن هناك رابط بينها في روتردام.

وقالت السلطات -في مؤتمر صحفي بعد ساعات من وقوع الحادث- إن الضحيتين هما رجل يبلغ من العمر 46 عاما وامرأة تبلغ من العمر 39 عاما، بينما أصيبت ابنتها البالغة من العمر 14 عاما بجروح خطيرة.

وألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاما من روتردام وهو طالب في مركز إيراسموس الطبي، حيث قتل أحد الضحايا بالرصاص.

ويعتقد أيضا أن المشتبه به مسؤول عن إطلاق النار في منزل في هيمان دولارتبلين قبل الحادث بدقائق. ويشتبه أيضا في قيامه بإشعال النار في ذلك المنزل، وكذلك في جزء منفصل من المستشفى، حسبما أكد قائد شرطة منطقة روتردام فريد فيستيربيك.

ويعيش المشتبه به أيضا بالقرب من منزل هيمان دولارتبلين، لكن علاقته بهؤلاء الضحايا ليست واضحة حتى الآن.