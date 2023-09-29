مدرب الإسماعيلي يتحدث عن سر الفوز على زعيم الثغر بالدوري

وجه حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي التهنئة للجماهير وإدارة النادي بعد الفوز على الاتحاد السكندري 3-1 في الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.

قال إبراهيم بقناة " المحور" :أتمنى أن يكون هذا الفوز بداية جيدة للموسم بعد تجاوز الهزيمة أمام زد في الجولة الماضية".

وأضاف: ما ينقص الإسماعيلي الحصول على الثقة من خلال تحقيق الانتصارات ، وكان مهماً أن نحصد الفوز على حساب فريق كبير بقيمة الاتحاد وعلى ملعبنا.

وأشار إلى أن فريقه استحوذ على الكرة وصنع العديد من الفرص تجاه مرمى المنافس، مشيدا بحمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الذي ظهر بصورة طيبة لأنه لاعب صاحب خبرات.

وأضاف: نعلم جيداً قدرات وخبرات النقاز وتعاملنا معه من قبل أثناء تدريب إيهاب جلال للزمالك ولدينا ثقة في إمكانياته.