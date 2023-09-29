أتلتيكو مدريد يخطف انتصار مثير من أوساسونا بالدوري الإسباني

حقق فريق نادي أتلتيكو مدريد الانتصار بهدفين دون مقابل على نظيره أوساسونا، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مواجهات الدوري الإسباني لكرة القدم لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

انتصار بهدفين وبطاقتين حمراء

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب أنطوان جريزمان في الدقيقة 20 من الشوط الأول، وشهد الشوط الثاني معركة كروية كبيرة بتسجيل الهدف الثاني للروخي بلانكوس في الدقيقة 81 عن طريق اللاعب رودريجو ريكيلمي.

وفي الدقيقة 85 أشهر الحكم بطاقتين حمراوتين على لاعبي الطرفين واحدة منها على الفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد بعد دعس قدم اللاعب شيمي أفيلا ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ثم يخرج من اللقاء على عكس اللاعب شيمي أفيلا الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة.

بتلك النتيجة يرفع نادي أتلتيكو مدريد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما حقق الانتصار الرابع بجانب تعادل وهزيمة.

على الجانب الأخر نادي أوساسونا الذي تلقى الهزيمة الرابعة ليتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر من الترتيب، والتي حصل عليها من انتصارين وتعادل.