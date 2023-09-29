هشام يكن يناقش مشكلات نادي الزمالك بندوة الخميس

تواجد هشام يكن المرشح لعضوية نادي الزمالك فوق السن، مساء أمس الخميس في مقر القلعة البيضاء، للحديث مع الجمهور والأعضاء حول المشكلات والوصول لأبرز الحلول لها من خلال الحوار.

وحرصت الوفد على المتابعة لحظة بلحظة والنقل من خلال الفيديو والصور كل ما حدث في ليلة الخميس داخل نادي الزمالك وتغطية شاملة للندوات، ومن بينها هشام يكن الذي تواجد في مقر النادي مساء الخميس، لمناقشة بعض المشكلات الحالية والوصول لحل لها في المرحلة المقبلة.

هشام يكن ترشح لانتخابات نادي الزمالك لمنصب عضوية فوق السن مستقل، وحرص على التواجد في قلعة الفارس الأبيض مساء أمس الخميس للحديث مع أعضاء النادي.

وقال هشام يكن في وقت سابق أنه سعيد للغاية باهتمام الجميع بنادي الزمالك، وأن المنافسة شريفة بين المرشحين، وأن الجميع يعرض برامجه الانتخابية على الأعضاء، وأهم ما يميز الأمر هو الحرية المطلقة من المرشحين وأحاديثهم الجيدة مع الأعضاء.

هشام يكن ضمن قائمة الأعضاء فوق السن والتي ضمت كل من

أحمد عفيفي ورجب أحمد وأحمد فودة وحمدية كمال وأشرف إمام ومروة أمير ومروة أحمد وأحمد إبراهيم ونجلاء فتحي وسيف الإسلام محمد وطارق أحمد وسامح سوني وعلاء الدين مختار ورفعت عبد الرؤوف وحاتم السيد ومحمود سامي وشيرين حسين وشريف محمد وعبد الله جورج وحسام حسن وأسامة الدسوقي وأحمد سليمان ومحمد طارق وهانى نبيه وحسين السيد وهانى شكري ونجلاء السيد وهانى عيد وعمرو علي ومصطفى سيد ومحمد رشاد وهشام محمد وماهر محمد وسامح سعيد والحسينى سمير والسيد عبد المنعم ومجدى محيي.