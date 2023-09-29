التسويق بدون مقابل.. مزايا مبادرة المؤلف السعودي عبر وزارة الثقافة

وزارة الثقافة السعودية، باتت من اكثر الموضوعات بحثا بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إعلانها دعم حركة النشر والتأليف من خلال مبادرة "المؤلف السعودي".

ووفق لوسائل الإعلام السعودية فقد أعلنت وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة، تفاصيل دعم مبادرة “المؤلف السعودي” التي خصصتها للكتّاب الذين لم يتعاقدوا مع دور نشر.

ويأتي الدعم عبر تبني مؤلفات هؤلاء الكتاب وعرضها وتسويقها محليًّا بمعارض الكتاب، وتحصيل قيمتها النقدية لهم دون أي مقابل، وإيداع مستحقات المؤلف بعد الانتهاء من المعرض بعدة أيام.

وزارة الثقافة ومبادرة المؤلف السعودي..خدمات للمؤلفين

فيما يحرص “ركن المؤلف السعودي” خلال مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، على تقديم خدمات عديدة للمؤلفين منها:

إتاحة النشر الذاتي للمؤلف.

عرض كتب المؤلفين وتسويقها نيابةً عنهم.

يعرض الركن خلال مشاركته في المعرض أكثر من 200 عنوان.

ومن أهداف مبادرة المؤلف السعودي، إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المؤلفين السعوديين في المجالات المختلفة، في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه “الهيئة” لهم؛ لتمكينهم من عرض مؤلفاتهم للقراء، ولتعزيز وجودهم في معارض الكتاب المقامة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

ولكل من يرغب في الحصول على مزايا دعم المبادرة عليه التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة؛ بداية بإدخال بيانات المؤلف واسم الكِتاب وشهادة الفسح، وانتهاء بالتحقق من المعلومات وعدم توقيع الكاتب عقدًا مع إحدى دور النشر.