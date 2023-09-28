طبيبة تؤكد اهمية الزنجبيل في سيولة الدم







قالت طبيبة الأمراض الجلدية إيجول أبداللينا إن الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي يجب ألا يتناولوا الزنجبيل.

وأوضحت الطبيبة أن الزنجبيل، على الرغم من خصائصه المفيدة، يمكن أن يشكل خطرا على صحة الإنسان.

وأضافت قائلة: "أن الأنظمة الغذائية المعروفة المعتمدة على الزنجبيل يمكن أن تضعف جسم الإنسان وتؤدي إلى عواقب سلبية. والبعض الذي يتناول هذا النبات نيئا وبكميات كبيرة قد يصاب بالحساسية. من الممكن حدوث قيء وحرقة وألم شديد في البطن يؤدي إلى الإسهال. ويلاحظ كذلك الضعف والدوخة، وكل هذه العلامات تشير إلى أن الزنجبيل ضار بالصحة".

ويمنع منعا بتا تناول الزنجبيل على النساء الحوامل والأطفال دون سن الثالثة.

يمنع استخدام حمية الزنجبيل لمن يعانون من أمراض الجهاز الهضمي. وعليهم استشارة الطبيب قبل إدخال الزنجبيل في نظامهم الغذائي اليومي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الزنجبيل غير متوافق مع بعض الأدوية.

وقالت الطبيبة: "من خصائص الزنجبيل تسييل الدم. وفي حال تناول أدوية لها نفس التأثير فمن الأفضل تجنب الزنجبيل، لأنه سيضاعف هذا التأثير، الأمر الذي سيؤثر سلبا على صحتك.

