لاميتا فرنجية بظهر مكشوف تبرز منحنيات جسدها

خضعت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية لجلسة تصوير جديدة لتخطف انتباه رواد السوشيال ميديا لانوثتها الجريئة.

وبدت لاميتا فرنجية بإطلالة لافته مثيرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بظهر مكشوف، ينتمي لقصة ال v، صمم من قماش الحرير باللون البينك مما عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي بشكل مثير.

أما من الناحية الجمالية، اختار ترك خصلات شعرها للوراء بشكل جذاب ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية (15 نوفمبر 1981 -)، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005. مثلت في مسلسل عصر الحريم. شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.