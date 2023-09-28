متصفح Vivaldi يصل إلى iPhone وiPad

متصفح Vivaldi، الذي كان في مرحلة الاختبار التجريبي لأجهزة iOS خلال الأشهر القليلة الماضية، جاهز للإصدار العام. أصبح Vivaldi لأجهزة iPhone وiPad متاحًا الآن للتنزيل من App Store، حاملاً معه الميزات التي يستمتع بها مستخدمو Android وسطح المكتب منذ فترة. إحدى الميزات التي تميز المتصفح عن أقرانه على الهاتف المحمول هي شريط علامات التبويب على نمط سطح المكتب، والذي يتم تمكينه افتراضيًا. فهو يعرض علامات التبويب مرتبة في الجزء العلوي من الواجهة، على غرار كيفية عرضها على جهاز الكمبيوتر.

نظرًا لأن الأجهزة المحمولة تحتوي على شاشات أصغر، فإن المتصفح يأتي مزودًا بـ Tab Switcher الذي سيُظهر للمستخدمين لقطة لجميع علامات التبويب المفتوحة. سيتم تمييز علامة التبويب النشطة في جهاز التحويل بإطار حول الصورة المصغرة الخاصة بها، ويمكن للمستخدمين إغلاق علامات تبويب أخرى أو اختيارها من هناك. يحتوي Vivaldi أيضًا على ميزة Notes مدمجة، والتي يمكنها تلقائيًا حفظ النص الذي يبرزه المستخدمون على مواقع الويب إذا ضغطوا عليه لفترة طويلة واختروا خيار "نسخ للملاحظة". وإذا أراد المستخدم حفظ الصفحات لقراءتها لاحقًا دون سد شريط علامات التبويب، فيمكنه حفظها في قائمة القراءة بالمتصفح بدلاً من ذلك.

على غرار الإصدارات الأخرى من Vilvaldi، يحتوي متصفح iOS على أداة حظر الإعلانات والتتبع. سيتعين على المستخدمين تمكين الخيار ضمن الخصوصية في الإعدادات، حيث يمكنهم أيضًا تخصيصه وإدارة مستويات الحظر لكل موقع ويب.