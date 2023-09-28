جيم رايان رئيس Sony PlayStation يتقاعد في مارس 2024

سيتنحى جيم رايان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Sony Interactive Entertainment (SIE)، عن منصبه في مارس 2024. وفي منشور يعلن فيه تقاعده، قال المدير التنفيذي إنه يجد "صعوبة متزايدة" في التوفيق بين حياته المنزلية في المملكة المتحدة ووظيفته. تقع في الولايات المتحدة. يعمل رايان مع SIE منذ عام 1994، قبل إطلاق أول جهاز PlayStation في جميع أنحاء العالم. وساعد في تأسيس وجود الشركة في أوروبا وشغل العديد من المناصب قبل أن يتم تعيينه في نهاية المطاف كرئيس تنفيذي لشركة SIE في عام 2019.

أطلقت SIE جهاز PlayStation 5 تحت قيادة رايان. وبينما كافحت الشركة لإنتاج ما يكفي من وحدات التحكم في ذروة الوباء بسبب نقص المكونات، تمكنت في النهاية من زيادة الإنتاج وتلبية الطلبات. في الربع الأول من عام 2023، قامت شركة Sony بشحن 3.3 مليون وحدة PS5، ليصل إجمالي عدد وحدات التحكم المباعة إلى 41.7 مليونًا. أشاد كينيشيرو يوشيدا، الرئيس التنفيذي لشركة سوني، براين "لإشرافه على إطلاق PlayStation 5 وسط جائحة فيروس كورونا العالمي"، قائلًا إن الجهاز الآن "في طريقه ليصبح وحدة التحكم الأكثر نجاحًا من SIE حتى الآن".

في 1 أبريل 2024، سيتولى هيروكي توتوكي منصب الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة SIE، حيث سيتولى المسؤولية بالإضافة إلى أدواره كرئيس ومدير تنفيذي للعمليات والمدير المالي لشركة Sony Group Corporation. وقالت الشركة إنه سيعمل مع الإدارة "للمساعدة في تحديد الفصل التالي من مستقبل PlayStation" والعثور على الرئيس التالي لشركة Sony Interactive Entertainment.