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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بايدن يهاجم ترامب: يعتقد أنه فوق القانون والديمقراطية في خطر

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هناك شيء خطير يحدث في أمريكا وهو تعريض الديمقراطية للخطر، وفق خبر عاجل ذكرته قناة "العربية" اليوم الخميس.

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وأضاف بايدن، أن مستقبل الديمقراطية في أمريكا يكمن في الدستور ولا مكان للعنف السياسي، لافتًا إلى أن الرئيس السابق ومنافسه بانتخابات الرئاسة القادمة دونالد ترامب يعتقد أنه فوق القانون.

جلسة عزل بايدن

بدأ الجمهوريون في "مجلس النواب الأمريكي"، أول جلسة استماع رسمية لعزل الرئيس "جو بايدن"، مُوضحين إنهم يعتزمون "توفير أساس المساءلة" أثناء عرض قضيتهم على المتشككين في مجلس الشيوخ، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الخميس.

ويستغل رؤساء لجان الرقابة والقضاء في الجلسة الأولى المخصصة لتحقيق العزل الطرق والوسائل لمراجعة الجوانب الدستورية والقانونية المتصلة بموضوع العزل، ويحاولون إظهار ما يقولون إنه ذو صلة بنشاطات نجله هانتر التجارية في الخارج، بالرغم من أن شهودا رئيسيين قالوا إنهم "لم يروا بعد أدلة دامغة على جرائم تستوجب العزل".

فقد قال رئيس لجنة الرقابة من ولاية كنتاكي، النائب الجمهوري جيمس كومر، في كلمته الافتتاحية إن "النواب لديهم جبل من الأدلة التي ستظهر أن جو بايدن أساء استخدام منصبه العمومي لتحقيق مكاسب مالية لعائلته".

وأضاف أن اللجنة ستواصل "متابعة الأدلة لتوفير أساس للمساءلة" أمام الشعب الأمريكي.

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