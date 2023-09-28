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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الأحد.. استكمال مُحاكمة مُتهم بإنهاء حياة موظفة لسرقتها

محكمة
محكمة

تُواصل محكمة جنايات القاهرة، يوم الأحد المُقبل، مُحاكمة عامل بتهمة إنهاء حياة موظفة لسرقتها.

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 وكان رجال المباحث قد نجحوا في كشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وتم القبض على المتهم بقتلها عقب سرقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 وتلقت غرفة النجدة بلاغاً يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة تبلغ 32 سنة ، وبها طعنات وتم نقلها الي المشرحة .

بإجراء التحريات، تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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