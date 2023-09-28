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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

العثور على جثمان طفل داخل عقار مهجور بالمنوفية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

تمكن رجال المباحث بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من كشف غموض وملابسات مقتل طفل والعثور على جثته داخل منزل مهجور بقرية البتانون مركز شبين الكوم ،والقاء القبض على المتهم ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من اهالى قريه البتانون بالعثور على جثه الطفل "ر.م" 7 سنوات طالب بالصف الثانى الابتدائى ومقيم البتانون دائره المركز  داخل منزل مجهور بالقريه
وعلى الفور كلف اللواء محمد عبد الواحد مدير مباحث المنوفيه بضبط الجناه .

و تمكنت مباحث مركز شبين الكوم برئاسه المقدم محمد المغربى رئيس مباحث مركز شبين الكوم من ضبط كلا من  شخص ونجليه ومقيمون بذات القريه  واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

 

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