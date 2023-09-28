حقيقة نسيان الكلمات خلال التحدث

والحبسة التقدمية الأولية هي متلازمة نادرة تصيب الجهاز العصبي وتؤثر في القدرة على التواصل، وتوصف بأنها أحد أنواع الخرف الجبهي الصدغي (مجموعة من الاضطرابات التي تنتج عن تنكس الفص الجبهي أو الصدغي في الدماغ، وتحتوي هذه المناطق على أنسجة المخ المسؤولة عن النطق واللغة).

وأظهرت دراسات أجريت على البالغين الأصحاء والأشخاص الذين يعانون من الحبسة اللاإرادية أن مناطق مختلفة من الدماغ هي المسؤولة عن صعوبات العثور على الكلمات لديهم.

وفي البالغين الأصحاء، يرتبط الفشل العرضي في تسمية صورة لجسم شائع بالتغيرات في النشاط في مناطق الدماغ التي تتحكم في الجوانب الحركية للكلام، ما يشير إلى مشكلة عفوية في النطق بدلا من فقدان معرفة الكلمات.

وفي حالة فقدان التسمية الناجم عن الحبسة التقدمية الأولية، تظهر مناطق الدماغ التي تعالج معاني الكلمات فقدان الخلايا العصبية والوصلات أو ضمورها.

وهناك علاجات متاحة للحبسة اللاإرادية. غالبا ما يتضمن ذلك قيام أخصائيي أمراض النطق بتدريب الفرد على تسمية المهام باستخدام أنواع مختلفة من الإشارات للمساعدة على استرداد الكلمات.

وتظهر تطبيقات الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية أيضا نتائج واعدة عند استخدامها لاستكمال العلاج من خلال الممارسة المنزلية.

ولسوء الحظ، لا يوجد علاج فعال للحبسة التقدمية الأولية، على الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى أن علاج النطق يمكن أن يؤدي إلى فوائد مؤقتة.

إذا كنت قلقا بشأن الصعوبات التي تواجهها في العثور على الكلمات أو الصعوبات التي تواجهها أو يواجهها أحد أفراد أسرتك، فيمكنك استشارة طبيبك العام ليحولك إلى طبيب نفساني عصبي سريري أو أخصائي أمراض النطق.