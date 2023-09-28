كشف غموض وملابسات مصرع طفل بالمنوفية

نجحت مباحث مركز شبين الكوم في وزارة الداخلية في محافظة المنوفية في كشف غموض وملابسات مصرع طفل والعثور على جثته داخل منزل مهجور بقرية البتانون مركز شبين الكوم.

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تم القاء القبض على المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن المنوفية إخطارًا من أهالى قرية البتانون بالعثور على جثة الطفل ر.م -7 سنوات طالب بالصف الثانى الابتدائى ومقيم البتانون دائرة المركز داخل منزل مهجور بالقرية.

على الفور كلف اللواء محمد عبدالواحد مدير مباحث المنوفية بضبط الجناة.

تمكنت مباحث مركز شبين الكوم برئاسة المقدم محمد المغربى رئيس مباحث مركز شبين الكوم من ضبط كلٍّ من :شخص ونجليه ومقيمون بذات القرية واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.