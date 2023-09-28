المجر تُشكك في حرص السويد على الانضمام لحلف الناتو

أكد رئيس إدارة رئيس الوزراء المجري، "غيرغيلي غولياس"، أن سلوك الساسة في السويد لا يظهر توقهم إلى عضوية الناتو، لذا سيكون من الجيد عدم تصويت البرلمان المجري على الطلب السويدي، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وفي مؤتمر صحافي حكومي، سأل ممثلو وسائل الإعلام المجرية هل من الممكن أن تصبح المجر هي الدولة الأخيرة في الناتو التي تتحفظ على تلبية الطلب السويدي، إذا صوتت تركيا بالقبول.

فأجاب غيلاس: نحن لا نستبعد أي شيء، السؤال هو هل هذا مهم بالنسبة للسويديين؟ لأن سلوك السويديين يوصلنا لاستنتاج أن هذا ليس مهما بالنسبة لهم.. لكي نجتمع في اتحاد واحد، من المهم أن يحترم بعضنا بعضا.. لكنهم في الفترة الأخيرة، فعلوا كل ما في وسعهم لتقويض الاحترام والثقة المتبادلة.

وأضاف: ربما من الأفضل للسويديين ألا يصوت البرلمان المجري على قبول عضوية السويد.

وفي وقت سابق، نشر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو نص رسالته إلى زميله السويدي توبياس بيلستروم، التي اعتبر فيها أن نشر معلومات في المدارس السويدية تزعم تراجع الديمقراطية في المجر لا يشجع على تعاون بودابست في مسألة المصادقة على انضمام ستوكهولم لحلف الناتو.

تعليق جديد من الناتو بشأن إقامة الحوار مع روسيا

أكد الأمين العام لحلف الناتو، "ينس ستولتنبرج"، أن الحلف بذل جهودًا دبلوماسية في عام 2021 لإقامة الحوار مع روسيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء الخميس.

وقال ستولتنبرج خلال منتدى في نيويورك، يوم الخميس: "دعونا روسيا للحوار. وكان من المستحيل أن نقبل إنذارها، لكننا كنا نرغب بالفعل في الجلوس إلى طاولة المفاوضات عبر الجهود الدبلوماسية وإيجاد حل دبلوماسي للأزمة التي كانت في 2021".