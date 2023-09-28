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الخميس 28 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

حملة مواطن لدعم مصر بالخارج توفر حافلات لنقل المواطنين لمقار السفارات

انتخابات المصريين
انتخابات المصريين بالخارج

قامت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الخارج بتوفير حافلات لنقل المواطنين المصريين الراغبين في توثيق طلبات ترشيحهم للرئيس القادم لمصر، والذين يقيمون على بعد مسافات بعيدة من مقار السفارات والقنصليات المصرية في الخارج. 


وقال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الخارج أن منسقي الحملة في دول العالم المختلفة قد تلقوا العديد من المناشدات من أبناء مصر في أماكن إقامتهم خارج عواصم الدول من أجل توفير حافلات للتيسير عليهم من أجل توثيق توكيلات الترشيح، وهو ما لاقي تجاوبا فوريا من محبي السيد الرئيس، حيث تم توفير العديد من الحافلات في دول مختلفة. 


وأضاف مطر أن حجم الإقبال على توثيق التوكيلات الخاصة بالرئيس الذين يريدونه تولي رئاسة مصر الفترة القادمة فاق كل التصورات، وهو ما كان له أكبر حافز لتوفير مثل هذه الحافلات، وإن كان يعكس من جانب جهد أعضاء الحملة في الخارج، فإنه يؤكد تأكيدا مطلقا على  مكانة الوطن في قلوب ونفوس أبناء مصر في الخارج.

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