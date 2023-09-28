منافسة محتدمة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في انتخابات أمريكا

تتصاعد المنافسة المحتدمة بين قطبي السياسية الأمريكية أو بين مرشحي كل حزب على انفراد مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية:

السباق المشتعل للفوز بمقعد الرئاسة في البيت الأبيض يظهر جليًّا داخل الحزب الجمهوري، الذي شهد مناظرتين بين مرشحيه حتى الآن، وأسفرت الأولى عن خروج حاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون بينما تأهل 7 مرشحين إلى الجولة الثانية التي انعقدت في ولاية كاليفورنيا، وذلك، وفقًا لما جاء في تقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية.

القاسم المشترك بين المناظرتين هو غياب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكن الجديد في هذه المناظرة كان استهداف بايدن وترامب معًا، فالمرشحون الجمهوريون انتهزوا فرصة عدم وجود ترامب في توجيه انتقادات واسعة له أثناء إدارته للبلاد خلال الفترة بين 2017 و2021 موجهين إليه اتهامات بشأن التضخم الذي تعانيه البلاد حتى اليوم.

لم يغفل المرشحون أيضًا الدعاوى القضائية التي يواجهها ترامب، إذْ استخدموها أداةً للنيل من شعبيته، كما أن الرئيس الأمريكي كان حاضرًا بقوة على طاولة المناظرة الثانية التي سلطت الضوء على سياساته الاقتصادية معتبرين الإنفاق الحكومي الضخم لإدارته سببًا رئيسًا في ارتفاع التضخم والإضرار بالعمال منتقدين طريقته مع ملف الهجرة الذي يؤرق البلاد منذ سنوات.