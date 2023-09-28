الجالية المصرية بالنمسا تحتفل بالمولد النبوي الشريف.. صور

احتفلت الجالية المصرية بالنمسا بالمولد النبوي الشريف وذلك بمقر النادي المصري بفيينا.



وقال محمود حميدة سكرتير النادي المصري إن النادي استضافة إلى جانب هشام أنيس – مدير شركة مصر للطيران في النمسا وشرق ووسط أوروبا تواجد نخبة من اهل العلم المقيمين بالنمسا وذلك للاحتفال بذكري الحبيب المصطفي صلي الله علية وسلم .

حيث تفضل الماجيستر هشام الحصري بتلاوة آيات من الذكر الحكيم لما يتمتع به من عذوبة الصوت التي أدخلت السكينة علي الحضور الكرام، ثم استكمل الدكتور عز الدين طمان بألقاء كلمة عن الحبيب المصطفي أوضح فيها ان حياة الرسول صلي الله علية وسلم كانت مكشوفة للجميع حتي نتعلم منها السنة المباركة لانها كانت رحلة عالمية خالدة تبقي ابد الدهر فلا نبي بعده، و ان المحدد الأساسي للرسالة النبوية هو الاخلاق (انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق ).

وتابع: " قال تعالي وانك لعلي خلق عظيم، و علينا جميعا ان نأخذ من حياته اسوة حسنة لان الاخلاق هي الضابط الوحيد لسيرورة الحياة واستقامتها ".

كما أضاف حميدة ان الدكتور طمان تطرق في حديثة الي حسن اختيار أسماء الأطفال اسوة بالرسول صلي الله علية وسلم .

واستمر الحفل في أجواء روحانية جميلة، و تفضل الدكتور أحمد نصار بالحديث مهنئا الجميع بالمولد النبوي الشريف و مذكرا الجميع بمكانة الرسول الكريم فتلي قولة تعالي (ان الله وملائكته يصلون علي النبي يا أيها الذين امنوا صلوا علية وسلموا تسليما )، مستكملا ان الاحتفال بالمولد هو تعبير عن الحب لرسول الله .

وأضاف محمود حميدة ان الدكتور نصار ذكر ان الامام البوصيري كاتب قصيدة البردة ان الامام ذكر انه اثناء كتابة القصيدة رأي المصطفي صلي الله علية وسلم، فمبلغ العلم فيه بشرا وانه خير الخلق كلهم، وان القصيدة اسمها الحقيقي ( الكواكب الذرية في مدح خير البرية ) لكن سميت هكذا لما رأه البوصيري في منامه .

كوخلال الحفل أجاب على أسئلة الحضور كلا من الدكتور عز الدين طمان والدكتور احمد نصار، في ختام الاحتفال القي الماجستر هشام الحصري ابيات من اشعار الدكتور عز الدين طمان اسمها منظومة العز المهيب في الصلاة علي الشفيع الحبيب .

وقد قام بالاشراف علي الحفل بالنادي المصري بيت كل المصريين بالنمسا الأستاذ خالد قنديل والأستاذ مجدي حنا.



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