ثقافة بالمنيا تنظم لقاءات توعوية عن حب الوطن

شهد فرع ثقافة المنيا، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، بمواقعه التابعة، ندوة عن حب الوطن ومحاربة الأفكار المتطرفة وإحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وذلك ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وضمن احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف، أقام قصر ثقافة أبو قرقاص إحتفالية بالتعاون مع نادي ناصر الرياضي.

تضمنت أمسية شعرية وقصائد في حب النبي، وقدم الفنان أسامة طه أغنية "وحدك تنادي علينا"، كما قدم الشاعر أسامة أبو النجا قصيدة "مناجاة"، وألقى الشاعر جابر الزهيري مجموعة متنوعة من الأشعار في حب رسول الله.

وأقيم عرض فني لفرقة الإنشاد الديني لقصر ثقافة أبوقرقاص بقيادة المنشد أحمد فتحى ، وقدموا العديد من فقرات الإنشاد الدينى منها ، إلى رحاب يثرب، قمر، صلى الله على محمد، أيها المشتاق، والمسك فاح، طلع البدر علينا، ياجمال النبي، غالي أنت غالي يا رسول الله"، وحضر الحفل تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، دكتورة رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا، دكتور شوقي السباعي رئيس نادي الأدب المركزى، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ابوقرقاص.

وفي سياق متصل عقد بيت ثقافة سمالوط، محاضرة بمناسبة المولد النبوي الشريف شارك الشيخ خالد محمد عبد الله، مقدما لمحات من سيرة حياة النبي، بجانب ورشة فنية إحتفالا بالذكرى العطرة من تدريب الفنانة ماهيتاب نبيل، بينما قدم بيت ثقافة أبو جرج ورشة فنية، بإستخدام الألوان المتنوعة تنفيذ الفنان محمد فرغلي.

ومن جانب آخر ، وضمن أنشطة إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، نظم بيت ثقافة شركة النيل ندوة ثقافية بعنوان "حب الوطن ومحاربة الأفكار المتطرفة" وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ، والأزهر الشريف ، بحضور الشيخ جمال عبد الحميد عضو لجنة صانعي السلام والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والقس بولس نصيف يعقوب عضو اللجنة وممثل الكنيسة الكاثوليكية بالمنيا، دكتور منصور سالم عضو اللجنة والأستاذ بكلية الزراعة ، وذلك بمركزي شباب إطسا وإطسا البلد، وسط إقبال كبير من أهالي القريتين، وأكدت الندوة وحدة النسيج الوطني للمصريين في مواجهة الأفكار الظلامية.