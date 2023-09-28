حنان مطاوع أميرة بالأسود في مهرجان الفضائيات العربية

تعد النجمة حنان مطاوع من أبرز نجمات الفن أناقة والجاذبية لانجذبها للأزياء الراقية المحتمشة المواكبة لآحدث صيحات الموضة مما جعلها تشبه الأميرات وهذا ما اكدته في أحدث ظهور لها في مهرجان الفضائيات العربية الذي اقيم ليلة أمس.

وتألقت حنان مطاوع بإطلالة ساحرة بتوقيع اللون الأسود الساحر، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، مكشكش من الأمام، صمم من قماش الحرير يتوسطه حزام عريض واكملت فخامة إطلالتها بالمجوهرات المرصعه بالألماس.

أما من الناحية الجمالية، اختارت لم خصلات شعرها للوراء ذيل حصان بشكل جذاب، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

حنان مطاوع



حنان مطاوع ممثلة مصرية من مواليد 23 فبراير 1979.



هي ابنة الفنان كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدأت العمل الفني عام 2001 من خلال دور مطربة في مسلسل حديث الصباح والمساء وعملت في المسرح والتلفزيون والسينما وحتى الإذاعة

ترتبط حنان بصلة قرابة مع السيدة زينب المرشدي (خالتها) زوجة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق، حيث اعلنت اليوم نعيها لخالتها التي توفت في اليابان اثر ازمة صحية.

حياتها الأسرية



نشأت قصة حب بينها وبين الفنان أحمد رزق ولكن انفصلت عنه دون أن يعلن أي من الطرفين أسباب ذلك تزوجت من المخرج السينمائي أمير اليماني في أغسطس 2016 وفي عام 2019 رزقت بابنتها الأولى أماليا.