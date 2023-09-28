الخميس 28 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 2 طن سكر مدعم خلال حملة أمنية بكفر الشيخ

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، حملة مكبرة، استهدفت ضبط المخالفات التموينية ومحاربة الاحتكار والسوق السوداء، تنفيذاً لتوجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين.

وأسفرت حملة مركز كفر الشيخ تحت إشراف السعيد الجوهرى مدير إدارة تموين مركز كفر الشيخ  عن ضبط كمية 500 كجم سكر بدون فواتير  بهدف إعادة بيعها فى السوق السوداء وحرر المحضر رقم 26399 جنح مركز كفر الشيخ.

وتمكنت الحملة من ضبط سيارة محملة 40  شيكارة سماد يوريا مدعم زنة 50 كجم  بإجمالي 2 طن مهربة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، وحُرر المحضر رقم 26400 جنح مركز كفر الشيخ.
 

مواد متعلقة

ضبط حشيش وهيروين وسلاح بحوزة 4 تجار مخدرات في حملات أمنية بالشرقية

رصد مخدرات بمليون جنيه في حملات أمنية بالشرقية

رصد مستحضرات تجميلية غير مرخصة في حملات أمنية

رصد مخدرات بـ 2.4 مليون جنيه خلال حملات أمنية
الجريدة الورقية