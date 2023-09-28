مها مندور: سوق العمل يحتاج خريجي الجامعات التكنولوجية ويجب الاهتمام بريادة الأعمال

أكدت المهندسة مها مندور الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي تي إس" القابضة للاستثمارات أن سوق العمل داخل مصر وخارجها أصبح في حاجة لخريجي الجامعات التكنولوجية وفقا لبرامج الدراسة الحديثة المتواكبة مع سوق العمل، في الوقت الذي أشادت فيه بجهود الدولة المصرية نحو التوسع في التعليم التكنولوجي.

تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية

جاء ذلك خلال كلمة "مندور" في حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية ظهر اليوم الخميس بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحسن شحاتة وزير العمل والدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي وعدد من رؤساء الجامعات وممثلي الشركات المتعاونة مع وزارة التعليم العالي في هذا الصدد.

مها مندور تهدي درع التكريم لوزير التعليم العالي

مها مندور توقع بروتكول التعاون مع الدكتور أحمد الصباغ

وشددت الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي تي إس" القابضة للاستثمارات على أهمية ريادة الأعمال وتأهل الخريجين لمواكبة التطورات التكنولوجية وليس الاكتفاء بعملية التوظيف فقط والتي يجب أن تكون بداية للاستقرار واستكمال النجاح وتحقيق الأهداف المستقبلية.

وأضافت "مندور" قائلة" قمنا بإنشاء استديوهات ريادة الأعمال في مصر و المركز التكنولوجي بالمملكة العربية السعودية وتم تدشين منصة جديدة لتفاعل الطلاب والخريجين مع كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية لتوفير فرص العمل،ولن نتأخر عن تقديم كل الدعم بما يتفق مع جهود وسياسات الدولة المصرية نحو التعليم التكنولوجي".

وأشارت "مندور" إلى السعي خلال المرحلة القادمة لربط مشروعات التخرج بسوق العمل وترجمة بعض مشاريع التخرج على أرض الواقع من خلال الصناعة وتحويل الأفكار إلى منتجات ومخرجات صناعية وهو الهدف الأول للجامعات التكنولوجية.

ووقعت الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي تي إس" القابضة للاستثمارات بروتوكول تعاون جديد ، حيث وقع الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي على البروتوكول نحو المزيد من التعاون على هامش الاحتفال.



وقام الدكتور أيمن عاشور بتكريم المهندسة مها مندور لإسهاماتها في رعاية طلاب ط وخريجي الجامعات التكنولوجية، والدور التي تقوم به في دعم الكوادر الشابة وتأهيلهم لسوق العمل بجانب الاستثمار في تنمية مهاراتهم وتحويلهم الي رواد أعمال بما يتماشي مع توجه الدولة المصرية لخلق مناخ مناسب يساعد علي تشجيع ودعم الابتكار.



وقالت"مندور" إن تكريم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لها والشركة هو بمثابة وسام شرف على صدور كل العاملين بالشركة ، الأمر الذي يحتم على الجميع بذل أقصى جهد.

وأهدت مها مندور درع تكريم للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جهوده نحو تطوير التعليم الجامعي في مصر بمختلف مجالاته، والسعى الدائم لتخريج اجيال جديدة قادرة على العطاء بما يتفق مع احتياجات المجتمع المحيط.