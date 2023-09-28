الحبس 4 أيام لمندوب مبيعات بتهمة الترويج لعقاقير طبية مخدرة بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة حبس مندوب مبيعات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج عقاقير طبية مخدرة بالمخالفة للقانون.



وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.



وكلفت النيابة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات وإعداد تقرير فنى بها.



نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بترويج العقاقير الطبية المخدرة بالمخالفة للقانون فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مندوب بإحدى شركات الأدوية الخاصة ، مقيم بالجيزة) ببيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وبحوزته (عدد 1200 قرص عقار مخدر – مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للعقار المخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق