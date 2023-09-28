إنجي المقدم تشبه كيم كارداشيان بغطاء الرأس

تنجذب الفنانة إنجي المقدم للأزياء اللافته التى تخطف الاضواء إليها بين حين لآخر، تصدر المشهد في حفل الفضائيات العربية.

وبدت إنجي المقدم بإطلالة لافته، حيث ارتدت جمبسوت فضفاض، ينتمي لصيحة الكب، صمم من قماش الترتر الأسود جعلها تشبه استايل النجمة الامريكية كيم كارداشيان مما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت.

أما من الناحية الجمالية، زينت خصلات شعرها بالغطاء من الشبيكة ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ليتناغم مع لون بشرتها الخمرية ولون الأحمر الصارخ في الشفاه.

إنجي المقدم

إنجي المقدم (مواليد 23 يوليو 1977)، ممثلة ومذيعة مصرية.

قدمت على أوربت برنامج «السلم والثعبان» حتى عام 2006 وفي نفس العام أتجهت للتمثيل ببطولة مسلسل أحمد إتجوز منى وفي عام 2007 شاركت في مسلسل لحظات حرجة كضيفة شرف، وهي الآن من مذيعات قناة أو تي في وتقدم برنامج مساءك سكر زيادة وأيضا برنامج صباحك سكر زيادة علي نفس القناة. وقد قدمت أخيرا مسلسل حرمت يا بابا مع حسن حسني وهناء الشوربجي والذي لاقى قبول واعجاب الجماهير المصرية والعربية التي تابعت السيت كوم خلال شهر رمضان و قد قامت في بداية عام 2012 بتقديم برنامج إذاعى على إذاعة نجوم إف إم تحت اسم «ست الستات» وذلك بالاشتراك مع المذيعة.