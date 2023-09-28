موعد مباراة الأهلي وسان جورج في إياب دور الـ 32 بأبطال أفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سان جورج الإثيوبي في تمام السابعة من مساء غد الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا .

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس ، التي حصلت على حقوق بث مواجهات الأهلي والزمالك ببطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

كان لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد القاهرة أيضًا الأحد الماضي ، قد انتهى لصالح الأحمر بثلاثية من دون رد ، جاءت عبر حسين الشحات صاحب الثنائية في المواجهة ، وأحمد عبد القادر الذي وقع على ثالث الأهداف.

الاجتماع الفني للقاء ..

وأقيم مساء اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسانت جورج الإثيوبي بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الإفريقي

وحضر ممثلًا عن النادي الأهلي كل من سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم ومحمد أسامه إداريو الفريق، وذلك للاتفاق على كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق سانت جورج الطاقم الأصفر والحارس الطاقم الفسفوري.

وناقش الحضور كافة الضوابط الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى ستاد القاهرة.