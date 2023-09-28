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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يهزم الاتحاد السكندري بثلاثية في الدوري الممتاز

نادي الإسماعيلي
نادي الإسماعيلي

نجح فريق الاسماعيلي في تحقيق فوزا هاما أمام الاتحاد السكندري، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف، في المباراة التى جمعت بينهما بالجولة الثانية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

 

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أهداف المباراة

سجل حمدي النقاز هدف الدراويش الأول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 6 من بداية اللقاء، وأدرك مابولولو هدف التعادل للاتحاد السكندري فى الدقيقة 30 من احداث اللقاء لتصبح النتيجة هدف لمثله.

وأضاف عبد الرحمن مجدي للاسماعيلي الهدف الثاني فى الدقيقة 38 ليعلن تقدم الدرايش مرة أخري.

وأكد ياو أنور بالهدف الثالث للإسماعيلي فى الدقيقة 51 من زمن المباراة، لتنتهي المواجهة الدرامية بين الفريقين بنتيجة 3 ـ 1.

ولعب الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

في خط الدفاع: محمد هاشم، حمدي النقاز، إياد العسقلاني، محمد نصر.

في خط الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعي، محمد عبد السميع.

في الهجوم: مروان حمدي، ياو أنور، عبد الرحمن مجدي.

 

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