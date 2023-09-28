الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس المتهم بسرقة أموال مدرسة بحدائق أكتوبر 4 أيام

النيابة العامة
النيابة العامة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، حبس حداد 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة أموال مدرسة بحدائق أكتوبر.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مدير وشريك مدرسة - كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة مكتب الحسابات بالمدرسة.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (حداد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة عن طريق تسلق سور المدرسة والدلوف للمكتب محل البلاغ عن طريق الشباك الألوميتال وكسر الخزينة بإستخدام (صاروخ كهربائى - أجنة حديدية - عتلة حديدية)، وأرشد عن المبلغ المستولى عليه والأدوات المستخدمة، وبتطوير مناقشته أرشد عن مبلغ مالى قام بسرقته من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بأسلوب التسلق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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